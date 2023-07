Salerno, scattano due sospensione idriche: l'elenco delle strade

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Lungomare Clemente Tafuri ed in Via Tommaso Scillato sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 18 luglio dalle ore 10.30 alle 14. Le strade coinvolte sono: Via Lungomare Clemente Tafuri dal civico n° 2 al Civico n° 36; Via Alfonso Carella; Via La Carnale; Via Tommaso Scillato.

Disagi in via Vernieri

Mercoledì 19 luglio, invece, per lavori in Via Michele Vernieri mancherà l’acqua dalle ore 10.30 alle 14 in Via Michele Vernieri civico n° 42; Via Pio XI dal civico n° 9 al civico n° 25 (solo civici di numerazione dispari); Via Demetrio Moscato dal civico n° 2 al civico n° 10 (solo civici di numerazione pari); Via Arturo Capone; Via Urbano II; Via Guerino Grimaldi.