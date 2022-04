Lavori di riparazione: scatta la sospensione idrica per tre giorni a Salerno

Disagi per tre giorni in molte strade della città di Salerno dove, per alcune ore, mancherà l’acqua. Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 aprile sono in programma tre interventi di riparazione e di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina.

I disagi

Martedì 19 aprile dalle 10 alle 15,per eseguire intervento inVia Trotula De Ruggiero altezza civico n° 38, sarà sospesal’erogazione idricaalle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Trotula De Ruggiero

Largo Abate Conforti

Vicolo Santa Sofia

Vicoletto San Grammazio

Largo Montone

Largo Giovanni Luciani

Salita San Bartolomeo

Mercoledì 20 aprile dalle 9 alle 15,per svolgere intervento inVia R. Mauri Angolo Piazzetta Anita Garibaldi, sarà sospesal’erogazione idricaalle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Montelungo

Via Montebello

Giovedì 21 aprile dalle ore 09.00 alle ore 17.00al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria inVia Ligea altezza civico n° 22sarà’sospesa l’erogazione idricaalle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via Porto

Via Ligea

Via Madonna del Monte

Via Spinosa - Via A. Gatto

Via San Francesco di Paola

De Santis

Via Benedetto Croce dal Civico n° 36 al Civico n° 92

Area Portuale – Molo trapezio – Molo 3 Gennaio – Molo R. il Guiscardo

L’avviso

Alla ripresa dell’erogazione idrica potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.