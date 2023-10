Interventi di manutenzione a Salerno: lunedì 23 ottobre scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per diverse famiglie residenti a Salerno. Lunedì 23 ottobre, dalle 10 alle 15, mancherà l’acqua, per eseguire un intervento di manutenzione, in via Altilio Gabriello, via Giuseppe Angeluzzi e via Eliodoro Lombardi. E, sempre lunedì prossimo, dalle 22 alle 4 di martedì 24 ottobre, scatterà l’erogazione idrica in via Ostaglio (dal civico 54 al civico 116 altezza via Giulio Pastore).