Lavori di manutenzione straordinari a Salerno: 2 sospensioni idriche in due giorni

Disagi in vista per diverse famiglie di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Pio XI (altezza civico n° 96), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 14 di giovedì 29 giugno. Le strade coinvolte sono: Via Pio XI, Via Matteo Liberatore, Via Bonaventura Poerio e Via Lorenzo Cavaliero civico n° 21.

L'altra sospensione

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via San Giovanni Bosco (altezza civico n° 64), sarà, invece, sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 14 di venerdì 30 giugno in : Via San Giovanni Bosco dal civico n° 34 al civico n° 70 e dal civico n° 1 al civico n° 59; Via Francesco La Francesca.