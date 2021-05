Le strade coinvolte sono Via Tiberio C.Felice da incrocio con Via Mecio Gracco a Via Firmo Leonzio e Via Noce

Disagi in vista nella zona industriale di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Tiberio Claudio Felice sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 9 alle 14 di giovedì 3 giugno.

L’avviso

