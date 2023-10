Lavori alla condotta: scatta una nuova sospensione idrica a Salerno

Per eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno, intervento 10 – II stralcio“, sarà sospesa l’erogazione idrica in diverse strade di Salerno.

L'avviso

Lunedì 30 ottobre dalle ore 9 alle 16, salvo imprevisti, mancherà l’acqua nelle seguenti strade/piazze:

via Lucantonio Porzio,

via Ippolito di Pastina,

via Sergio Pacifico,

via Giovan Battista Vitagliano,

Largo Santoro Faella

Martedì 31 ottobre dalle ore 9 alle 16, invece, nelle seguenti strade/piazze: