Guasto improvviso a Cappelle, scatta la sospensione idrica in alcune strade

A causa di un intervento riparativo in via Salita San Giovanni altezza civico 4, località Cappelle Inferiori a Salerno, è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica alle in diverse strade.

L’elenco

I disagi in corso sono in Via Dei Casali; Sabato De Vita e strade limitrofe; Via Chiuiano; Via Salvatore Calenda Parte alta. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico, per le ore 22.