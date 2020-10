Salerno, sospensione idrica ad horas nella zona di Cappelle: le strade coinvolte

Disagi in corso, questa mattina, nella zona alta di Salerno. Per eseguire un intervento urgente ed indifferibile per tutelare pubblica e privata incolumità in Via Cappelle Superiori, è stata sospesa l’erogazione idrica ad horas in alcune strade e traverse limitrofe.

Le strade

Rubinetti a secco, dunque, in Via di Cappelle Superiori, Via S.Elia, Via Spontumata, Via Casa Bisogno, Via Fuardo (dal n.1 al n.7), Via Compra, Viale Sant’Agnese, Viale San Bernardino, Via Cappelle Inferiori. Il ripristino della regolare erogazione, salvo imprevisti, dovrebbero avvenire entro le 16 odierne.