Lavori alla condotta, scatta la sospensione idrica sul Corso di Salerno

Disagi in vista per gli abitanti del Corso di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Corso Vittorio Emanuele (altezza Largo Luigi Barracano), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 11 alle 16 di domani (martedì 25 maggio) in strade e traverse limitrofe.

L’avviso

Le strade coinvolte sono: Corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra Via S. Martiri Salernitani e Via Armando Diaz; Via Domenico Amato; Via Arturo de Felice dal civico n° 20 al civico n° 26; Largo Luigi Barracano; Via Filippo Patella. La società - si legge in una nota - "si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. Si avverte l’utenza che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.