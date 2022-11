Lavori urgenti a Salerno, scatta la sospensione idrica: i disagi

Disagi in vista per alcune famiglie salernitane. Verrà sospesa l’erogazione sulla tubazione adduttrice principale della città di Salerno (alimentata con risorsa prelevata da Asis SpA) a partire dalle ore 5 di giovedì 10 novembre 2022 per effettuare “urgenti ed indifferibili” lavori di riparazione sulla tubazione in Via Marchiafava.

L’avviso

Attivando forniture alternative da altre fonti di approvvigionamento (sorgente del Cernicchiara), valutando i volumi accumulati nei serbatoi cittadini, ed effettuando opportune manovre sulla rete cittadina, Sistemi Salerno Servizi Idrici SpA confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina per i tempi necessari alla esecuzione dell’intervento riparativo, con la sola esclusione delle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice che rimarranno inevitabilmente prive di fornitura ed situate nelle seguenti strade: Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via San Nicola del Pumbolo (parte alta) e Via Ciotoli (parte bassa). L’intervento dovrebbe terminare nella tarda serata dello stesso giorno.