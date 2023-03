Lavori nel centro di Salerno, scatta la sospensione idrica: ecco l'elenco delle strade

Disagi i n vista per alcune famiglie residenti nel centro di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione in Corso Garibaldi, altezza civico 227, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 23 marzo dalle ore 9.30 alle 12.

L'elenco

Le strade coinvolte sono:

Corso Garibaldi dal civico 205 al civico 245

Via Velia dal civico 2 al civico 8

Lungomare Trieste dal civico 110 al civico 130

Traversa Nicola Santorelli

Traversa Teodosio De Dominicis

L'avviso

Salerno Sistemi fa sapere che "nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".