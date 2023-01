Intervento di manutenzione sui rioni collinari di Salerno: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per alcune famiglie dei rioni collinari di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via Casa Gallo sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 26 gennaio dalle 9.30 alle 16.30. Le strade coinvolte sono: Casa Gallo, Casa Gallo di Brignano e Via Casa Manzo (parte alta).

L’avviso

Salerno Sistemi fa sapere che “nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla”.