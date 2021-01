Lavori di manutenzione a Salerno: sette ore senz'acqua ad Ogliara

Disagi previsi nella giornata di giovedì 28 gennaio dalle 9.30 alle 16.30 in Via di Ogliara (da incrocio via Postiglione ad incrocio via Cavolelle) e in Largo Amalia G. Galdi

Disagi in vista per alcune famiglie residenti nella zona alta di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via di Ogliara verrà sospesa l’erogazione idrica giovedì 28 gennaio dalle 9.30 alle 16.30 in Via di Ogliara (da incrocio via Postiglione ad incrocio via Cavolelle) e in Largo Amalia G. Galdi.

L’avviso