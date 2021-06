Lavori alla condotta: scatta la sospensione idrica a Giovi

Resteranno senz’acqua, dunque: Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano, Via Picarella,Via Casa Basso (dal civico 14 al civico 20),Via Casa Gallo di Brignano,Via Casa Manzo (parte alta)

Disagi in vista per alcune frazioni collinari di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Casa Gallo di Giovi sarà sospesa l’erogazione idrica venerdì 4 giugno dalle 10 alle 13 in diverse strade.

L’elenco

Resteranno senz’acqua, dunque: Via Casa Gallo di Giovi Santo Stefano, Via Picarella,Via Casa Basso (dal civico 14 al civico 20),Via Casa Gallo di Brignano,Via Casa Manzo (parte alta).