Sospensione idrica in via Panoramica e strade limitrofe, data e orari

Al fine di eseguire interventi programmati sulla rete, relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica martedì 28 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 21.00 salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

– via Panoramica (civici pari dal n.2 al n.34 e civici dispari dal n.1 al n.23);

– via Irno (civici dispari dal n° 173 al n° 122 e civici pari dal n° 84 al n° 90;

– via Belvedere;

– via Vecchia di Giovi;

- via N. Petrosino;

- via L. Porzio;

- via I. di Pastina;

- via G.B. Vitagliano;

- Largo S. Faiella;

– via L. Liguori;

– via G. De Falco;

- via A. Laurogrotto;

- via G. Ram;

- via Frà G. Acquaviva;

- via O. Da Craco;

– via M. Camera;

- via E. Reppucci;

– via F.lli Magnone;

– via P. Cucciniello;

- via Sant’ Alfonso De’ Liguori.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.