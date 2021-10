Lavori in via Pio XI a Salerno: scatta la sospensione idrica

Per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Pio XI a Salerno sarà sospesa l’erogazione idrica lunedì 18 ottobre dalle 11 alle 15 in strade e traverse limitrofe.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: via Pio XI; via Mons. G. Grimaldi; via Arturo Capone; via B. Poerio; via G. Centola; via G. Mosca; via Santa Caterina Alessandrina; via M. Liberatore.