Lavori di manutenzione a Salerno, quattro ore senz'acqua: i disagi

Disagi in vista nel Quartiere Italia di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria in Via Bonaventura Rescigno sarà sospesa l’erogazione idrica.

L'avviso

Dalle 9 alle 13 di lunedì 21 giugno, dunque, mancherà l’acqua in Via Bonaventura Rescigno e Via Casa Scarpetta. Lo comunica la società municipalizzata Salerno Sistemi.