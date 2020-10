Lavori di manutenzione a Mercatello: residenti senz'acqua per sette ore

Disagi in vista per i residenti al confine tra Pastena e Mercatello. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Raffaele Mauri (altezza traversa Como) sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 20 ottobre dalle ore 9,30 alle 16 in diverse strade.

L’elenco

Mancherà, dunque, l’acqua per quasi sette ore in via Raffaele Mauri, Via Picenza, Traversa Varese, Traversa Como, Traversa Magenta,Traversa Milano, Via Torino, Via Ticino, Via Mincio, Via Villafranca, Traversa N. Zarra, Via Quarto, Via Calatafimi, Via Marsala, Via Volturno, Piazza Anita Garibaldi, Via Portapia, Via Bezzecca, Via Montebello, Via Montelungo, Via Mozambano, Via Milazzo, Via Carso, Via Pasubio, Via Fiume, Via Tusciano