Lavori urgenti alla condotta idrica: scatta la sospensione idrica nella "zona alta" di Salerno

Disagi in vista nella zona alta di Salerno. Per eseguire un urgente intervento di riparazione alla condotta adduttrice Costiera Amalfitana, in località San Liberatore di Cava dei Tirreni, sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 23 febbraio dalle 8 alle 17. Lo comunica la società Salerno Sistemi.

Le strade

Tale sospensione idrica comporterà la mancata erogazione alle seguenti zone servite dalla società Ausino: Via Croce “parte bassa”, Croce di Salerno località “Castello” – “ Torre Catullo” – “Casa Barone” –, Via Principessa Sichelgaita “parte alta”, Via AltimariIl ritorno alla normalità è previsto, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le 21 dello stesso giorno.