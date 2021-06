Intervento di riparazione a Salerno, cinque ore senz'acqua: i disagi

Sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 15 di mercoledì 23 giugno. I tecnici saranno al lavoro in via Irno

Disagi in vista per centinaia di famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di riparazione in Via Irno sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 15 di mercoledì 23 giugno.

L’avviso

Le strade coinvolte sono: Via Irno dal civico n° 95 al civico n° 223 e dal civico n° 66 al civico n° 88; Via Sant’ Alfonso Maria Liguori e Via Pellegrino Cucciniello. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno – fanno sapere da Salerno Sistemi - è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.