Guasto alla condotta, sei ore senz'acqua in pieno centro a Salerno: l'elenco delle strade

Per eseguire un intervento riparativo in Via Vernieri angolo Via Oberdan, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di mercoledì 27 ottobre dalle 10 alle 16.30.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Michele Vernieri, Piazza Sedile di Portarotese, Via Arce, Via Guglielmo Oberdan, Via Bartolomeo Prignano, Via Bastia, Via Matteo Incagliati, Via Rafastia, Via Michelangelo Schipa, Via del Carmine dal civico n° 13 al civico n° 23. "Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla" comunica Salerno Sistemi.