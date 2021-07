Le strade coinvolte sono: Via Andrea Laurogrotto, Via Giuseppe Ram, Via Luigi Liguori e Via Giovanni De Falco

Disagi in vista a Salerno. Per eseguire un intervento di riparazione in Via Laurogrotto altezza civico n° 11 sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 7 luglio dalle 9 alle 13 in alcune strade.

Le strade coinvolte sono: Via Andrea Laurogrotto, Via Giuseppe Ram, Via Luigi Liguori e Via Giovanni De Falco.