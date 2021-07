Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica a Salerno: le strade

Saranno effettuati lavori di riparazione sull’adduttrice principale in Via Sant’ Eustachio

Disagi in vista in alcune zone alte del capoluogo. Sarà sospesa l’erogazione idrica sulla tubazione adduttrice principale della città di Salerno (alimentata con risorsa prelevata da Asis SpA) a partire dalle 4 di mercoledì 7 luglio per effettuare urgenti ed indifferibili lavori di riparazione sull’adduttrice principale in Via Sant’ Eustachio.

Le strade

Attivando forniture alternative da altre fonti di approvvigionamento (sorgente del Cernicchiara), valutando i volumi accumulati nei serbatoi cittadini, ed effettuando opportune manovre sulla rete cittadina, la Salerno Sistemi SpA confida di poter garantire regolare erogazione all’utenza cittadina per i tempi necessari alla esecuzione dell’intervento riparativo, con la sola esclusione delle utenze direttamente allacciate sull’adduttrice che rimarranno inevitabilmente prive di fornitura e situate nelle seguenti strade: Via Monticelli (parte alta), Via Zoccoli (parte alta), Via S.Nicola del Pumbolo (parte alta) e Via Ciotoli (parte bassa)

L’avviso