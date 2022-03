Lavori di manutenzione, scatta la sospensione idrica a Torrione: i disagi

Disagi in vista per molte famiglie residenti nel quartiere di Torrione. Per eseguire interventi di manutenzione in Via delle Muratelle altezza civico n° 5 sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 10 alle 12 di venerdì 11 marzo.

L'avviso

Le strade coinvolte sono: Via delle Muratelle, Via Luigi Manzella, Via Francesco Tortora, Via Fratelli Palumbo, Via Fratelli Valiante e Piazza Luigi Manzella.