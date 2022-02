Guasto improvviso alla tubazione: scatta la sospensione idrica a Torrione Alto

Per eseguire un intervento riparativo sulla tubazione in Viale Alfonso Tesauro, altezza civico n° 2, a Salerno, è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica in alcune strade.

L'avviso

Le strade coinvolte sono: Viale A. Tesauro, Via G. Quagliariello, Via F. Mancini, Via V. Buonopane, Piazza R. Petti, Via N. Moscati, Via F. Amodio, Via Palestro, Via Casarse, Via G. Martuscelli e Via G. Schipani. Si prevede, salvo imprevisti, di ripristinare il regolare servizio idrico entro le ore 16 odierne.