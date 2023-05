Lavori di manutenzione: scatta la sospensione idrica a Torrione Alto

Disagi in vista per centinaia di famiglie residenti nel quartiere Torrione Alto a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Gaetano Quagliariello ed in via Cosimo Vestuti, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 14 alle 20 di lunedì 5 giugno.

L'avviso

Le strade coinvolte sono:

Via G. Quagliariello

Via F. Mancini

Piazza R. Petti

Via N. Moscati

Via F. Amodio

Via Ottavio de Sica

Via C. Farina

Via G. Cristaino

Via S. Apicella

Via C. Vestuti

Via G. Schipani

Piazzale Serino

Via Matteo Sica

Piazza de Crescenzo

Via Pessolani

Via Vittoria del Re

"Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla" consiglia Salerno Sistemi.