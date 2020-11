Lavori alla condotta idrica: rubinetti a secco a Torrione Alto

Disagi in vista per gli abitanti del quartiere Torrione Alto di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Virtuoso e via Buonopane, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 19 novembre dalle 13:30 alle 19:00 in diverse strade cittadine.

L’elenco

Le strade interessate sono: viale A. Tesauro, via G. Quagliariello, via F. Mancini, via V. Buonopane, Piazza R. Petti, via N. Moscati, via F. Amodio, via Palestro, via Casarse, via G. Martuscelli, Piazza De Crescenzo, via R. Virtuoso, via N. Granati e via Aspromonte.