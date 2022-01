Si rompe un'altra tubatura, rubinetti a secco tra Pastena e Torrione: i disagi

Nuovo guasto e nuovi disagi per gli abitanti di Torrione e Pastena. Un altro guasto, infatti, si è verificato, nelle ultime ore, sempre in via Posidonia, nel tratto tra la pasticceria Della Rocca e la gioielleria Margherita, nel quartiere Pastena.

I disagi

La strada è allagata e molte famiglie, quelle residenti sul Lungomare Marconi ed in altre vie o traverse, sono senz’acqua. Il ripristino, comunque, dovrebbe avvenire per le ore 19 di oggi. Al lavoro i tecnici di Salerno Sistemi. Tanta l’amarezza dei residenti sui social: “Non se ne può più” scrivono in tanti. Tecnici ancora al lavoro a Torrione per il guasto avvenuto nella serata di sabato.