Lavori alla rete idrica: scatta la sospensione idrica a Salerno

Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Scattaretico, in località Sordina, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14 alle 19,30 di venerdì 31 luglio 2020 in diverse strade e traverse limitrofe.

L’elenco

Rubinetti a secco, dunque, in via Via Scattaretico, Via Tuori, Via Scardillo, Via A.Valiante, Via Casa Martino, Via Casa Ferrara, Via Matteo Lecce, Via Casa PortaVia La Lopa, Via Ripa