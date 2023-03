Lavori di manutenzione straordinaria: scatta la sospensione idrica a Salerno centro

Disagi in vista per alcune famiglie nel centro di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Carlo Carucci (altezza civico n° 20), incrocio con Via Luigi Cacciatore ed incrocio con Via Dalmazia, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9 alle 13 di venerdì 31 marzo.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: Via Carlo Carucci, Via Luigi Cacciatore, Via Dalmazia, Via Michele Conforti, Via Luigi Staibano, Via Matteo Mazziotti e Via Vincenzo Pastore. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.