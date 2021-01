Lavori alla condotta, rubinetti a secco nelle zone alte di Salerno

Disagi in vista per migliaia di famiglie salernitane. L’Ausino ha comunicato che l’intervento di riparazione inizialmente previsto per lunedì 4 gennaio 2021 sulla condotta adduttrice Consorziale nel tenimento di Giffoni Sei Casali, località Oliveto Chiuso” sarà effettuato domani (venerdì 8 gennaio 2021) e che quindi sarà necessario sospendere l’erogazione idrica a partire dalle ore 5.

Le zone coinvolte

Rubinetti a secco, dunque, a Sordina; Montecasino (parte alta); Cappelle Superiori; Puzzo di Cappelle; Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca, compresi Parco Ambra e Palazzine SIULP); Ospedale G. Da Procida; Rione Calenda parte alta (tratto compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI inclusa); via S. de Vita e Via dei Casali. Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone , Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci.

L’avviso

Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Salerno Sistemi è previsto, in relazione, sia a quanto comunicatoci dall’Ausino circa le previsioni di ultimazione dei lavori di riparazione, che ai tempi di riempimento delle condotte, salvo imprevisti e compatibilmente con gli assorbimenti dell’utenza, per le ore 20 di domani.