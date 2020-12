Lavori alla condotta idrica, rubinetti a secco nella zona orientale di Salerno

Disagi in vista per alcune attività commerciali, abitazioni e uffici della zona orientale di Salerno.

L’avviso

Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Salvator Allende,, infatti, verrà sospesa l’erogazione idrica giovedì 17 dicembre dalle ore 13:30 alle ore 19:30 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Salvator Allende da incrocio con via M. De Marco al civico n° 7.