Lavori alla rete idrica: tre strade restano senz'acqua a Salerno

Disagi in vista per alcune famiglie che risiedono nella zona orientale di Salerno. Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Via Luigi Angrisani (angolo Via Tanagro) sarà sospesa l’erogazione idrica mercoledì 21 ottobre dalle 9,30 alle 16 in strade e traverse limitrofe.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le strade

Mancherà l’acqua per circa sette ore, dunque, via Luigi Angrisani (tratto compreso tra Via G.Pepe e Via Tanagro), Via Tanagro, Via Tusciano (tratto compreso tra via Tanagro e Via L.Angrisani).