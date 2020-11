Lavori alla condotta, quattro ore senz'acqua a Salerno: le strade

Disagi in vista per alcuni residenti della zona orientale di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Angrisani, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 14 alle 18:30 di domani (venerdì 27 novembre).

Le strade

Mancherà, dunque, l’acqua in via Angrisani; via Tusciano e via Tanagro. “Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla” fa sapere Salerno Sistemi.