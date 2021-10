Lavori in Via Giuseppe De Caro: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per alcune famiglie residenti a Salerno. Per eseguire intervento di riparazione in Via Giuseppe De Caro altezza civico n° 18, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di venerdì 22 ottobre.

L’avviso

Mancherà, dunque, l’acqua dalle 11 alle 16.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Giuseppe De Caro, Via Salvatore Calenda dal civ. n° 70 al civ. n° 128. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.