Lavori urgenti alla condotta: scatta la sospensione idrica a Salerno

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. La società Sistemi Salerno – Servizi Idrici eseguirà lavori urgenti di manutenzione al collettore fognario in via Raffaele Guariglia.

L’avviso

A partire dalle 8 del prossimo 2 maggio 2022 e fino al termine dei lavori si provvederà alla chiusura di: via Raffaele Guariglia (tratto dal civico 1 all’incrocio con via Carnelutti); incrocio via Carnelutti fino a via Luigi Angrisani. Di conseguenza è istituito il divieto di circolazione, di sosta e di fermata per tutti i veicoli.