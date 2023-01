Guasto improvviso alla tubatura, scatta la sospensione idrica: le strade coinvolte

Disagi in corso in alcune strade di Salerno. Per eseguire un intervento riparativo sulla tubazione in Via Largo Dei Pioppi è stata sospesa l’erogazione idrica anche in Via Traversa Sant’Anna, Via Stanislao Lista e Via Benedetto Croce. Il ripristino del regolare servizio idrico è previsto entro le ore 16.

L'avviso

"Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti - fa sapere Salerno Sistemi - potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla".