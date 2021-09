Intervento di riparazione a Mercatello: scatta la sospensione idrica

Disagi in vista per diverse famiglie salernitane. Per eseguire un intervento di riparazione in Via Raffaele Mauri angolo Via Villafranca, verrà sospesa l’erogazione idrica (venerdì 17 settembre) dalle 11 alle 18.

L’avviso

Le strade coinvolte sono: Via Raffaele Mauri, Via Villafranca, Via Vittime dell’ Alluvione del 26-Ottobre-1954, Via Alfonso La Marmora Generale, Traversa Milano, Traversa Varese, Traversa Como, Traversa Magenta. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.