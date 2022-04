Lavori alla condotta, scatta la sospensione idrica a Salerno: tutte le strade coinvolte

Disagi in vista per molte famiglie salernitane. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica stradale in via Demetrio Moscato (angolo via Pio XI), sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22 del di mercoledì 6 aprile alle ore 6 di giovedì 7 aprile.

Le strade coinvolte sono:

Via Centola

Via G. Mosca

Via De Falco

Via Poerio

Via Liberatore

Via Marino Paglia

Via Negri

Via Alessandrina

Piazza Filangieri

Via D.Moscato

Via Mons. Grimaldi

Via Capone

Via Cavaliero

Via Manganario

Via Barela

Via Guadalupo

Via Mons. Nogara

Piazza Farina

Via Cervantes

Via Seripando

Via V. Laspro

Via P.L.Rufolo

Via L. De Marzia

M.V. Machucca

Salita Amendoletta

Via Lanzalone

L'avviso

Nella fase di ripristino dell’erogazione idrica, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.