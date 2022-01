Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica ad horas in via Ostaglio

Per eseguire un intervento riparativo urgente sulla tubazione in Via Ostaglio, a Salerno, pericoloso per la pubblica e privata incolumità, è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica. Disagi in corso, dunque, per le famiglie e le attività presenti in Via Ostaglio (dal civico n° 44 al civico n° 133 dal civico n° 89 al civico n° 116) e in Via Achille Grandi.

L'avviso di Salerno Sistemi

Sono escluse dalla sospensione Via Del Tonnazzo e Via Peschiera, pertanto le utenze sensibili come la Casa Circondariale di Fuorni e l’Anfass resteranno regolarmente alimentate.Sarà ripristinato, salvo imprevisti, il regolare servizio idrico entro le 15 odierne. Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.