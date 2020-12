Lavori di manutenzione, scatta la sospensione idrica a Salerno: le strade coinvolte

Disagi in vista per gli abitanti della zona orientale di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in via Picenza, sarà sospesa l’erogazione idrica nella giornata di domani (lunedì 21 dicembre) dalle 9 alle 12 in alcune strade.

L’elenco

Le strade coinvolte sono: via Picenza dal civico n° 111 al civico n° 107; via Torino; via Ticino; via Mincio; Traversa Zarra; via Raffaele Mauri dal civico n° 210 al civico n° 214

L’avviso: