Lavori in zona porto, scatta la sospensione idrica: l'elenco delle strade

Disagi in vista per alcune famiglie residenti nella zona del porto commerciale di Salerno. Per eseguire interventi programmati sulla rete, riguardanti lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno“, sarà sospesa l’erogazione idrica giovedì 19 ottobre dalle 9 alle 19, salvo imprevisti in alcune strade della zona portuale del capoluogo.

L'avviso

Le strade coinvolte sono: via Porto, via Ligea, Piazza Umberto I, via Stanislao Lista, via Sabatini. “Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla” fanno sapere da Salerno Sistemi.