Lavori di manutenzione a Mariconda: scatta la sospensione idrica per sei ore

Disagi per decine di famiglie residenti nella zona orientale di Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Premuda altezza civico n° 8 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica venerdì 26 novembre dalle 9 alle 15, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Premuda, Via Delle Tofane, (Civici n° 1 – 3 – 5), Via Asiago, (Civici n° 2 – 4)

L’avviso

Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi – fanno sapere da Salerno Sistemi - la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.