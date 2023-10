Guasto alla tubazione in via Roma, sospesione idrica ad horas: l'elenco delle strade

Disagi in corso in pieno centro a Salerno. Per eseguire un urgente intervento riparativo sulla tubazione in via Roma, è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica in: via Roma (tratto tra Porta di Mare e Piazza Matteo Luciani); via Porta di Mare; vicolo delle Colonne; via Einaudi e vicolo Guaiferio. Il regolare servizio idrico tornerà attivo, salvo imprevisti, entro le 19:30.