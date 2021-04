Per eseguire interventi di manutenzione sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 11 alle 15 di venerdì 30 aprile 2021

Disagi nella frazione collinare di Cappelle a Salerno. Per eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Vecchia di Casa Roma sarà sospesa l’erogazione idrica dalle 11 alle 15 di venerdì 30 aprile 2021.