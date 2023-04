Lavori urgenti in centro a Salerno, scatta la sospensione idrica ad horas: l'elenco delle strade

Disagi in corso a Salerno centro. Per eseguire un urgente intervento riparativo sulla tubazione in Via Michele Vernieri - incrocio con Via Bastia è stata sospesa ad horas l’erogazione idrica per i residenti. Le strade coinvolte sono: Via Michele Vernieri, Piazza Sedile di Portanova, Largo Plebiscito, Via Sant’ Eremita, Via Bastia e Via Vincenzo Sica.

L'avviso

Il regolare servizio idrico sarà ripristinato, salvo imprevisti, entro le ore 16 odierne. “Nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla” fa sapere Salerno Sistemi.