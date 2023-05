Guasto alla condotta, scatta la sospensione idrica ad horas a Salerno: la mappa delle zone

Disagi in corso per molte famiglie residenti nelle frazioni alte e collinari di Salerno, a causa di un urgente intervento riparativo sulla condotta adduttrice Consorziale. Di conseguenza, è stata sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone: Cappelle Superiori, Puzzo di Cappelle, Cappelle Inferiori (tratto compreso tra Via Fuardo e Via S.Luca (inclusi P.co Ambra e SIULP), Montecasino (parte alta), Rione Calenda (nel tratto di Via S. Calenda compreso tra Via De Fugaldo e Via Paolo VI), Via S. De Vita e Via dei Casali, Ospedale Giovanni Da Procida.

L'avviso

Potrebbero inoltre verificarsi, in relazione agli assorbimenti di utenza, temporanee depressioni idriche nelle zone di:Ariella, Pastorano, Torre Bianca, Casa Roma, Casa Leone, Matierno, Via degli Etruschi, Cappelle Inferiori, Via dei Greci. Il ripristino del regolare esercizio per la rete distributiva servita da Sistemi Salerno - Servizi Idrici S.p.A. è previsto per le ore 18 di oggi.