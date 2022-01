Allarme Covid nelle scuole: sospesi servizio mensa e tempo prolungato a Salerno

Per la giornata di domani (martedì 11 gennaio), il servizio mensa e il tempo prolungato saranno sospesi per tutte le scuole dell'infanzia, elementari e medie del comune di Salerno. Lo comunica, in serata, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Napoli senza fornire ulteriori spiegazioni.

In giornata, il Tar ha sospeso l'ordinanza del governatore De Luca sulla chiusura prolungata delle scuole.