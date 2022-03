Sorpresa senza mascherina: studentessa del Tasso rischia la sospensione, i compagni pronti all'occupazione

E’ polemica al liceo classico “Torquato Tasso” di Salerno, dove una studentessa rischia la sospensione perché sorpresa con le compagne senza mascherina. In particolare, ieri mattinna, nella rampa di scala della storica scuola di Piazza San Francesco, tre studentesse non indossavano in modo corretto la mascherina. Una di loro l’aveva sotto il mento.

Il caso

A beccarle - riporta Il Mattino - è stata la preside Carmela Santarcangelo, la quale le ha subito sollecitate ad utilizzare il disposizioni di protezione individuale in modo corretto. A quel punto – secondo la versione della preside – la ragazza ha fatto il gesto di indossare la mascherina correttamente, ma quando la dirigente scolastica si è allontanata era stata lasciata sotto il mento. A quel punto la preside l’ha invitata nuovamente ad indossare la mascherina e poi a seguirla in presidenza per la sospensione di un giorno prevista dal regolamento di istituto. La notizia si è subito diffusa tra i compagni di scuola, impegnati nella Settimana dello Studente, che hanno subito iniziato a protestare allontanandosi dall’aula minacciando finanche l’occupazione del liceo. Di qui la richiesta di intervento da parte della Digos per ripristinare l’ordine.