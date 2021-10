Sorpreso a guidare il bus senza green pass: autista "no vax" sospeso, rischia il posto

Un autista della Sita è stato sospeso perché sorpreso alla guida senza Green Pass. E’ accaduto nei giorni scorsi a Salerno – riporta La Città – quando un controllore è salito a bordo di un mezzo di trasporto su gomma guidato dall’uomo.

Le sanzioni

E così, nel corso delle verifiche previste dalla legge, si è scoperto che il conducente non solo era privo del certificato verde, ma non aveva ottemperato all’obbligo di auto-segnalarsi all’azienda in quanto non vaccinato. Inoltre, non si era neanche sottoposto al tampone. A quel punto, sono scattate le sanzioni previste: è stato sospeso ad horas dal lavoro e segnalato alla Prefettura. Ora rischia di essere licenziato.